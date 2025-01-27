«Амкал» сыграет с «Впорядке» Крапивниковых, «Броуки» встретятся с Unwanted Boys из Узбекистана. Расписание полуфиналов Медиалиги в Казахстане
Опубликовано расписание полуфиналов Медиалиги в Казахстане.
29 января, среда
«Амкал» (Россия) – «Впорядке» (Казахстан). Начало – в 14:00.
«БроукБойз»(Россия) – Unwanted Boys (Узбекистан). Начало – в 16:00.
Матчи пройдут в Астане на «Астана Арена».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал казахстанской Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем