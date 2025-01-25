Текила о проблемах «Родины Медиа»: «Выезд восьми человек на Суперкубок под вопросом»

Текила рассказал о проблемах «Родины Медиа» перед Winline Суперкубком Медиалиги.

«Организационно невероятно сложный выезд для нас. При том, что готовиться к Абу-Даби мы начали еще в ноябре. Но то программы зависли, то люди не очень компетентные попались. В итоге у нас выезд восьми человек под вопросом.

У Клюки и Сухоносова затянулась повторная проверка, ждем загран паспорта с декабря. Алекс и Муса , как и в прошлом году, могут не получить визу. Почему-то Камерунцам запрет на въезд в ОАЭ. Ганский Принц – та же причина!

Есть еще несколько игроков, которым нельзя вылетать из страны. Добавим сюда еще Крапа , который смотался и Володю, которому не до футбола.

Может мы и в порядке, так как смогли обыграть в последнем матче «дротов» 1:0, но долетит ли основная обойма – это большой вопрос», – написал президент «Родины Медиа ».

Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал », «Броуки », «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy .

«Родина Медиа» – победитель Суперкубка Медиалиги в 2024 году.