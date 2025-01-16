У капитана «Чисто Питер» Батова полный разрыв передней крестообразной связки и частичный разрыв латеральной коллатеральной связки
«Чисто Питер» сообщил о травме капитана команды Максима Батова.
«Стали известны результаты МРТ Максима Батова – нашего капитана. Официальный вердикт: полный разрыв передней крестообразной связки и частичный разрыв латеральной коллатеральной связки.
Оперативное лечение – в ближайшее время. Восстановление после травмы займет 9-12 месяцев.
Бат, желаем скорейшего возвращения на поле!», – написали в телеграм-канале «Чисто Питер».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Чисто Питер»
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