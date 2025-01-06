«Были варианты с клубами Первой лиги, но решил остаться в «Амкале». Пича о предложениях из ФНЛ
«После матча с «Динамо» почувствовал внимание к себе. Видел поддержку от людей, которые следят за мной. Было приятно их порадовать.
Были предложения от клубов Первой лиги. Это не верхняя пятерка. Примерно уровень «КАМАЗа». Я от них отказался, потому что еще нужно сделать кое-какие дела в «Амкале». Есть договоренности, которые я не хочу нарушать.
Хочется показать, что это не мой максимум. Да, я выдал хороший сезон, но могу еще лучше. Хочется выиграть МФЛ с «Амкалом» и показать, что победа в Кубке Лиги не была случайностью.
Когда приходил в «Амкал» сразу сказал Герману, что не хочу закрывать двери в проффутбол. Если бы было предложение от команд из топ-5 Первой лиги, то Герман бы об этом узнал. Я ему сказал, что у меня были предложения, но я от них отказался и не вел переговоры», – рассказал нападающий «Амкала».
Напомним, воспитанник «Химок» Максим Пичугин набрал 2+1 по «гол+пас» в товарищеском матче между «Амкалом» и «Динамо» (3:2). Он забил с игры и с пенальти, а также ассистировал Чужому.
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