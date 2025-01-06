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«Были варианты с клубами Первой лиги, но решил остаться в «Амкале». Пича о предложениях из ФНЛ

Пича рассказал, что отказал нескольким клубам Первой лиги.

«После матча с «Динамо» почувствовал внимание к себе. Видел поддержку от людей, которые следят за мной. Было приятно их порадовать.

Были предложения от клубов Первой лиги. Это не верхняя пятерка. Примерно уровень «КАМАЗа». Я от них отказался, потому что еще нужно сделать кое-какие дела в «Амкале». Есть договоренности, которые я не хочу нарушать.

Хочется показать, что это не мой максимум. Да, я выдал хороший сезон, но могу еще лучше. Хочется выиграть МФЛ с «Амкалом» и показать, что победа в Кубке Лиги не была случайностью.

Когда приходил в «Амкал» сразу сказал Герману, что не хочу закрывать двери в проффутбол. Если бы было предложение от команд из топ-5 Первой лиги, то Герман бы об этом узнал. Я ему сказал, что у меня были предложения, но я от них отказался и не вел переговоры», – рассказал нападающий «Амкала».

Напомним, воспитанник «Химок» Максим Пичугин набрал 2+1 по «гол+пас» в товарищеском матче между «Амкалом» и «Динамо» (3:2). Он забил с игры и с пенальти, а также ассистировал Чужому. 

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«Амкал» обыграл «Динамо»: самолюбие профи задето. 2+1 у главной звезды, Женя Медведева сыграла

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoПервая лига
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
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