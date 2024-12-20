Спортивный директор «Эгриси» Геркус: «Мы будем в МФЛ-6 на 99%»
«Эгриси» перезапускает команду перед 6-м сезоном Медиалиги.
«Мы будем в новом сезоне 99%. Я уверен.
Мы будем, если найдем деньги. Если у нас есть команда, то мы заходим. Если все остальное не собираем, то нет. Они [Медиалига] нас будут ждать», – сказал спортивный директор «Эгриси».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: канале «Эгриси»
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