Дмитрий Кортава: «Не верю, что чистое время придет в профессиональный футбол. Это самый доступный вид спорта. Спросил: «По сколько играем?» И поехали!»
Дмитрий Кортава считает, что в профессиональном футболе не будет чистого времени.
«Я не верю, что чистое время придет в профессиональный футбол. Футбол – самый доступный вид спорта. Ты можешь найти ворота или даже без них и начать играть. У всех есть часы, телефоны. Спросили: «По сколько играем?». Ответили: «По 30 или по 40 минут». И поехали!
А если взять чистое время. То это постоянные старт – стоп, старт – стоп. Лишние люди, лишняя техника. Во всех профессиональных и любительских лигах идет сильное подорожание футбола.
Но если кто-то докажет, что с коммерческой точки зрения чистое время принесет громадные деньги, то тогда это реально», – сказал технический директор Winline Медиалиги.
Напомним, в Медиалиге действует чистое время. Формат матча – 2 тайма по 25 минут.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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