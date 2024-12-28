Дмитрий Кортава: «Не верю, что чистое время придет в профессиональный футбол. Это самый доступный вид спорта. Спросил: «По сколько играем?» И поехали!»

Дмитрий Кортава считает, что в профессиональном футболе не будет чистого времени.

«Я не верю, что чистое время придет в профессиональный футбол. Футбол – самый доступный вид спорта. Ты можешь найти ворота или даже без них и начать играть. У всех есть часы, телефоны. Спросили: «По сколько играем?». Ответили: «По 30 или по 40 минут». И поехали!

А если взять чистое время. То это постоянные старт – стоп, старт – стоп. Лишние люди, лишняя техника. Во всех профессиональных и любительских лигах идет сильное подорожание футбола.

Но если кто-то докажет, что с коммерческой точки зрения чистое время принесет громадные деньги, то тогда это реально», – сказал технический директор Winline Медиалиги .

Напомним, в Медиалиге действует чистое время. Формат матча – 2 тайма по 25 минут.