Lit Energy отправятся на Суперкубок в Абу-Даби за свой счет. Команда Литвина потратит 12 миллионов рублей
«За что взяли в Суперкубок? Даже у Азамата сегодня спрашивал: «Вы даже не вышли в плей-офф, все проиграли». Но у меня нет никаких контраргументов, потому что титульный спонсор Winline.
А мы супер медийная команда по просмотрам, по количеству болельщиков на трибунах.
Мы полностью летим за свой счет в Абу-Даби. Я как-то подсчитывал – где-то плюс-минус 12 миллионов рублей. Зачем нам это нужно? Спортивный интерес. По медиа мы уже первые, теперь хотим по-спортивному», – рассказал руководитель Lit Energy Станос.
В Winline Суперкубке примут участие 7 команд: «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», Fight Nights, «Броуки», 2Drots и «Амкал».
31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля.
5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал – 8 февраля.
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