Азамат об участии «Десятки» в Суперкубке: «Генеральный партнер имеет полное право приглашать клубы, которые хочет»

Азамат Мусагалиев считает попадание ФК «10» в Суперкубок справедливым.

«Люди могут писать все, что хотят. В моем понимании Суперкубок – это матч между чемпионами и обладателями кубка, такими являются «БроукБойз» и «Амкал». Когда к этим клубам добавляется еще кто-то по какому-то принципу, то и следующие принципы тоже можно надумать.

Что касается попадания ФК «10», то генеральный партнер имеет полное право ровно как и генеральный партнер Кубка России приглашать клубы, которые хочет», – сказал президент ФК «10».

В Winline Суперкубке примут участие 7 команд: «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», Fight Nights, «Броуки», 2Drots и «Амкал».

31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля.

5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал – 8 февраля.