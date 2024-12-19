«Играли со «Спартаком» из Нальчика. У них один парень всех цеплял. Я подбежал и как дал. Получилось, что ему челюсть сломали». Тренер «Амкала» Панов о 10-матчевой дисквалификации
Виталий Панов рассказал, как получил 10-матчевую дисквалификацию, будучи игроком.
«Постоянно были драки. Меня дисквалифицировали за драку на 10 матчей. Играли «Моздок» и «Спартак» Нальчик. Принципиальный матч. Каждая игра была от ножа, кость в кость, прям битва.
Один парень постоянно всех цеплял. Я в тот момент играл правого защитника. А у него стычка то с центральным защитником, то с левым.
Не знаю, что со мной случилось. Я перебегаю к нему на фланг. Происходит очередная стычка, я подбегаю к нему и как дал. Пошла куча мала. Получилось, что челюсть сломали. Затрудняюсь сказать, я ли это. Но там, в толпе, мог и кто-то другой», – рассказал главный тренер «Амкала».
Виталий Панов выступал за «Моздок», «Автодор», «КАМАЗ» и другие клубы.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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