Герман Эль Класико: «МКС точно пройдет в 2025 году»
Московский Кубок Селебрити состоится в 2025 году.
Об этом сообщил президент «Амкала» и основатель МКС Герман Эль Класико.
«МКС в этом году должен был быть таким: команды РПЛ + команды МФЛ. МКС точно будет, но рассматривается несколько вариантов: проведение весной; проведение летом; проведение весной и летом – один мини-турнир, но с продолжением большого.
Есть несколько спонсоров, с которыми мы на связи. Кто-то желает более камерную историю, как Kings League. Кто-то хочет футбол обычный, потому что есть интерес к этому», – рассказал Герман.
Московский Кубок Селебрити – первый турнир в медиафутболе, проводившийся каждое лето с 2020 года. В 2024-м турнир не состоялся.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Германа Эль Класико
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