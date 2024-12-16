Герман Эль Класико: «МКС точно пройдет в 2025 году»

Московский Кубок Селебрити состоится в 2025 году.

Об этом сообщил президент «Амкала» и основатель МКС Герман Эль Класико.

«МКС в этом году должен был быть таким: команды РПЛ + команды МФЛ. МКС точно будет, но рассматривается несколько вариантов: проведение весной; проведение летом; проведение весной и летом – один мини-турнир, но с продолжением большого.

Есть несколько спонсоров, с которыми мы на связи. Кто-то желает более камерную историю, как Kings League. Кто-то хочет футбол обычный, потому что есть интерес к этому», – рассказал Герман.

Московский Кубок Селебрити – первый турнир в медиафутболе, проводившийся каждое лето с 2020 года. В 2024-м турнир не состоялся.