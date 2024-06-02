МКС-2024 перенесен на осень. В турнире ожидается участие ЦСКА и «Динамо»

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Герман Эль Класико объявил о переносе медиафутбольного турнира МКС-2024 на осень.

Точные даты пока не известны. Вероятно, турнир пройдет в одну из пауз на матчи сборных.

В турнире, помимо медиафутбольных команд, ожидается участие ЦСКА и «Динамо». Финальный состав участников станет известен позднее.

МКС традиционно проводился летом. Перенос на осень в этом году, вероятно, связан с неучастием нескольких команд из-за разногласий букмекеров-спонсоров.

«Динамо» и ЦСКА сыграют в медиафутбольном турнире. Как, когда и зачем?

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2 комментария
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МКС, который мы заслужили
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Потеря потерь... )))
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