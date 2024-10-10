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МКС в 2024 году не состоится

В этом году не будет проведен МКС.

Об этом сообщил Герман.

«МКС в этом году не будет. К сожалению, нашему партнеру не получилось зафиналить все договоренности. В следующему году точно будет. Не факт, что летом, будем смотреть на график. Рассматриваем от весны до осени.

Большая вероятность, что сменится спонсор турнира. Разумеется, что есть возможность, что будут участвовать клубы (с которыми не получалось договориться)», – раскатал президент «Амкала» и основатель МКС.

Ранее сообщалось, что МКС проведут осенью.

Московский Кубок Селебрити – первый турнир в медиафутболе, проводимый с 2021 года летом.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Влажный Футбол» 
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoМосковский Кубок Селебрити
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