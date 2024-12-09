«Поздравили даже те, кто не выходил на связь 20 лет – жуткий ажиотаж». Новый главный тренер ФК «10» Щербак о начале работы в Медиалиге
– Как вы относитесь к Winline Медиалиге? И как ваше окружение отнеслось к вашему приходу сюда?
– С новой должностью поздравляли даже те, кто не выходил на связь 20 лет: дети, футболисты, хоккеисты, дальние родственники, мой воспитанник Володя Дядюн – жуткий ажиотаж. Для меня это удивительно. 30 тысяч на трибунах на финале – это на слуху.
Знакомство с медиафутболом было в Фонбет Кубке России, когда мы с «Текстильщиком» играли против 2Drots [Владимир Щербак был главным тренером ивановского «Текстильщика» в 2022-2023]. Игра была нелегкая – мы обыграли их только по пенальти.
Тога я еще не знал внутренних правил и регламента медиафутбола, но уже было понимание, что это были организованные команды с профессиональным тренером и что это команда мастеров. Потому что тогда «Текстильщик» был укомплектован хорошими футболистами, и пройти только по пенальти…
Моя супруга вообще не понимает футбол – ей нравится сидеть на трибуне поближе к VIP, где можно покушать и посмотреть на угловой и красивый флажок. Она меня поддерживает: я уехал – она за мной. Когда услышала разговор о команде из Медиалиги, она сказала: «О, мультимедиа – нас это устраивает», – сказал главный тренер ФК «10».
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