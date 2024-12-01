Эдамс: «Жека и Некит готовы отпустить меня в аренду»
«Мне Жека с Некитом сказали, если я захочу играть, то они не против отпустить меня в аренду.
Я сразу сказал, что у меня по-футбольному нет вопросов ни к команде, ни к Викторовичу, ни к конкуренции. Значит, я не вывожу. Хотя я так не считаю. Я тренируюсь на ровне со всеми. Да, травмы дают о себе знать.
Возможно, у меня медиаконтент еще не вышел на первый план, но я это не задвигаю. Я в первую очередь медиафутболист, а не профик. Мое желание –и играть в футбол и снимать.
Я хочу быть причастен к развитию команды, к развитию чего-либо. Я считаю, что способен на это.
Готов ли я уйти? Надо думать. Год был тяжелым. Начался с ужасной поездки в Казахстан, где, я считаю, между нами было яблоко раздора. То, что случилось в раздевалке в середине финального матча, нас всех потрясло: футболистов, костяк команды, Жеку с Некитом и Викторовича.
Нужно отдохнуть, собраться с силами, подумать. Я сразу сказал, что не жду предложений от других команд. Первое предложение, которое я буду рассматривать – от 2Drots. Я не такой человек, кто напишет в телегу: «У меня нет контракта. Давайте, предлагайте».
Я душой и сердцем всегда буду в 2Drots и всегда буду хотеть, чтобы эта команда развивалась», – рассказал капитан 2Drots.
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