Главный тренер «Эгриси» Михашенок – новый спортивный директор «Броуков»

Антон Михашенок стал спортивным директором «БроукБойз».

«Сегодня мы договорились со спортивным директором – им станет нынешний тренер «Эгриси » и мой давний товарищ по «Чемпионату» Антон Михашенок, которого я знаю почти 10 лет. Осталось утрясти детали.

В «Краснодар» его приглашал Сергей Галицкий, в ЦСКА он работал с Виктором Гончаренко, учился в Португалии, но, на мой взгляд, не получал достаточного медийного простора в реализации идей и знаний. Кейс с Хачатуряном оказался весьма успешным, надеюсь, с Антохой будет еще лучше.

Сейчас мне надо еще разобраться с медиа отделом и СММ – его расформировали. Мне хочется, чтобы мы были интереснее, технологичнее, вовлеченнее, чтобы команда всегда была рядом, в офисе и желала хулиганить, творчески расти, давать цифры.

Также нас, возможно, ждет объединение с одним клубом МФЛ – это дело пары недель и пары дней времени, чтобы договориться и пожать руки», –написал президент «Броуков».