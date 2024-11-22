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Главный тренер «Эгриси» Михашенок – новый спортивный директор «Броуков»

Антон Михашенок стал спортивным директором «БроукБойз».

«Сегодня мы договорились со спортивным директором – им станет нынешний тренер «Эгриси» и мой давний товарищ по «Чемпионату» Антон Михашенок, которого я знаю почти 10 лет. Осталось утрясти детали.

В «Краснодар» его приглашал Сергей Галицкий, в ЦСКА он работал с Виктором Гончаренко, учился в Португалии, но, на мой взгляд, не получал достаточного медийного простора в реализации идей и знаний. Кейс с Хачатуряном оказался весьма успешным, надеюсь, с Антохой будет еще лучше.

Сейчас мне надо еще разобраться с медиа отделом и СММ – его расформировали. Мне хочется, чтобы мы были интереснее, технологичнее, вовлеченнее, чтобы команда всегда была рядом, в офисе и желала хулиганить, творчески расти, давать цифры.

Также нас, возможно, ждет объединение с одним клубом МФЛ – это дело пары недель и пары дней времени, чтобы договориться и пожать руки», –написал президент «Броуков».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Антон Михашенок
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoЭгриси
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