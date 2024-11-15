Виталий Панов: «В медиафутболе меньше нытиков. Я знаю профессиональных игроков, которые приезжают в пятизвездочный отель, и им там есть нечего. Вот здесь есть нечего»
Виталий Панов считает, что в медиафутболе игрокам сложнее, чем в профи.
«О главном отличии: когда я работал в «Челябинске», некоторые игроки жаловались: «А почему мы в этой гостинице живем? Отсюда ехать 20 минут, а из другой – семь». Приносят еду. Кому-то поставили сразу, кому-то через две минуты. Начинается: «Да что это такое?» И так далее.
В медиафутболе вообще нет проблем. Если нет пластыря – ну и нет. Нет тейпа – ну и ладно.
В медиафутболе меньше нытиков. Я знаю футболистов в профессиональном футболе, которые приезжают в классный пятизвездочный отель, и им там есть нечего. Вот здесь нечего», – рассказал главный тренер «Амкала».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал FC Fight Nights
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