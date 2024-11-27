Панов продлил контракт с «Амкалом» до лета 2026 года. Тренер привел команду к победе в Кубке Медиалиги
Виталий Панов подписал контракт с «Амкалом» на полтора года.
«Тренерский штаб «Амкала» продлен не до конца следующего года, а до лета 2026-го. То есть на 1,5 года», – сказал президент клуба Герман.
Виталий Панов стал главным тренером «Амкала» после пятого сезона Медиалиги, сменив Сослана Гатагова.
Под его руководством клуб дошел до 4-го раунда Фонбет Кубка России и выиграл Winline Кубок Лиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «ППХ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости