Панов продлил контракт с «Амкалом» до лета 2026 года. Тренер привел команду к победе в Кубке Медиалиги

Виталий Панов подписал контракт с «Амкалом» на полтора года.

«Тренерский штаб «Амкала » продлен не до конца следующего года, а до лета 2026-го. То есть на 1,5 года», – сказал президент клуба Герман.

Виталий Панов стал главным тренером «Амкала» после пятого сезона Медиалиги, сменив Сослана Гатагова.

Под его руководством клуб дошел до 4-го раунда Фонбет Кубка России и выиграл Winline Кубок Лиги.