Арсений Капитанов покинул СКА
СКА объявил об уходе Арсения Капитанова.
Полузащитник перешел в команду из FC Bus после МФЛ-5.
Арсений отличился 1 голом и 1 голевой передачей.
Ранее СКА покинул Гендузи.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал СКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости