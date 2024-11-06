Гендузи покинул СКА

СКА объявил об уходе Гендузи.

Полузащитник перешел в команду Басты перед Winline Кубком Медиалиги.

Ранее Гендузи выступал за «Деньги» и «Титан », с которым он выиграл МФЛ-4.

В Кубке Лиги СКА вылетел в 1/8 финала, проиграв Lit Energy.