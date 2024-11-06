Гендузи покинул СКА
СКА объявил об уходе Гендузи.
Полузащитник перешел в команду Басты перед Winline Кубком Медиалиги.
Ранее Гендузи выступал за «Деньги» и «Титан», с которым он выиграл МФЛ-4.
В Кубке Лиги СКА вылетел в 1/8 финала, проиграв Lit Energy.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал СКА Ростов
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