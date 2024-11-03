Сибскана о драке «Спартака» и ЦСКА: «Опять медиафутбол плохой пример показывает. Хотя стоп»
Капитан «Амкала» Сибскана сравнил медиафутбол и проффутбол.
«Опять медиафутбол плохой пример показывает. Маты и драки на поле. При этом сам футбол – говнище полное. Хотя стоп…» – написал капитан «Амкала».
Вчера в центральном матче тура РПЛ подрались игроки ЦСКА и «Спартака». Роша и Литвинов получили по красной за потасовку. Виллиан ударил кулаком в лицо Бабичу, Руслан хватал бразильца за лицо и был удален после ВАР.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сибсканы
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