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Сибскана о драке «Спартака» и ЦСКА: «Опять медиафутбол плохой пример показывает. Хотя стоп»

Капитан «Амкала» Сибскана сравнил медиафутбол и проффутбол.

«Опять медиафутбол плохой пример показывает. Маты и драки на поле. При этом сам футбол – говнище полное. Хотя стоп…» – написал капитан «Амкала».

Вчера в центральном матче тура РПЛ подрались игроки ЦСКА и «Спартака». Роша и Литвинов получили по красной за потасовку. Виллиан ударил кулаком в лицо Бабичу, Руслан хватал бразильца за лицо и был удален после ВАР. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сибсканы
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСрджан Бабич
logoВиллиан Роша
logoАмкал
logoРуслан Литвинов
logoАндрей Сибскана
logoWinline Медиалига
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