  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • 15 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене». На стадионе выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS
2

15 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене». На стадионе выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS

5 тысяч билетов продали за два дня на финал Winline Кубка Медиалиги.

Сегодня президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что в общей сложности реализовано 15 тысяч билетов. Два дня назад было продано 10 тысяч.

На игре, которая пройдет на «Газпром Арене», ожидается шоу-программа, в рамках которой выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.

В финале Кубка Лиги 9 ноября встретятся «Амкал» и 2Drots. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

2Drots и «Амкал» не играли друг с другом в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).

В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.

Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
болельщики
logoГазпром Арена (Крестовский)
стадионы
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Некит о заявлениях, что империя 2D рушится: «Об этом говорят либо ############, либо те, кто живет в иллюзиях»
сегодня, 15:15
Дмитрий Черышев отказался возглавить сборную ФНЛ на матч с Медиалигой
2сегодня, 14:01
Осипов подтвердил, что квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех, а не всего сезона
сегодня, 12:05
Сборные Медиалиги и ФНЛ планируют сыграть в крытом манеже в Красноярске
2сегодня, 11:20
ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS выступят на финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
1сегодня, 09:10
Евгений Спиряков: «Моя чистая прибыль – больше двух миллионов рублей в месяц»
2вчера, 19:14
«Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики. До сих пор ждем записки Манны». Сибыч о вкидах перед дерби
вчера, 18:16
Президент «Амкала» Герман ответил Дзюбе: «Он и Слуцкий говорят, что никогда не придут в медиафутбол. Но Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, #####»
11вчера, 16:56
«Он думал, что я хочу его слить. А мне было важно, чтобы он не ушел». Руководитель «Чисто Питер» о Радимове
вчера, 15:31
Fight Nights примут участие в стыках за выход в Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
вчера, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
2вчера, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
1вчера, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40