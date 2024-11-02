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«БроукБойз» сыграют в январе в казахстанской медиалиге

«БроукБойз» сыграют в 1XBET MFL в Казахстане.

Об этом рассказал президент клуба Райзен.

Организатор турнира Дидар Сыдыкбек – казахстанский медиафутболист, руководитель Казахстанской Федерации Медиафутбола.

«Броуки» играли в этом турнире в 2023-м. Клуб проиграл в полуфинале Fight Nights.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телегрм-канал «Футбольная жизнь SD»
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
1XBET Media Football League
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