«БроукБойз» сыграют в январе в казахстанской медиалиге
«БроукБойз» сыграют в 1XBET MFL в Казахстане.
Об этом рассказал президент клуба Райзен.
Организатор турнира Дидар Сыдыкбек – казахстанский медиафутболист, руководитель Казахстанской Федерации Медиафутбола.
«Броуки» играли в этом турнире в 2023-м. Клуб проиграл в полуфинале Fight Nights.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телегрм-канал «Футбольная жизнь SD»
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