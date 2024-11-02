«БроукБойз» сыграют в январе в казахстанской медиалиге

«БроукБойз» сыграют в 1XBET MFL в Казахстане.

Об этом рассказал президент клуба Райзен.

Организатор турнира Дидар Сыдыкбек – казахстанский медиафутболист, руководитель Казахстанской Федерации Медиафутбола.

«Броуки » играли в этом турнире в 2023-м. Клуб проиграл в полуфинале Fight Nights.