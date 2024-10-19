«Хорошо упал парень, не придерешься. Я то знаю, что это не контакт и ничего не было». Вагабонд о привезенном буллите

Вагабонд высказался о допущенной им ошибке в конце матча против «Тандема».

«Пусть профессионалы говорят, что это было в конце. Хорошо упал парень, не придерешься. Я то знаю, что это не контакт и ничего не было. Он почувствовал и упал. Нам точно такие же пенки не поставили.

Можно пенять на судью, но сам виноват. Не надо было давать повода, и он бы не свистнул.

Трагедия вселенского масштаба. Не знаю даже, как в раздевалку заходить. Болельщики поддержали. Не было оскорблений, за это им благодарен. Стоило извиниться перед ними.

Они сами видели, что на поле происходит, все решения судьи. Со своей стороны буду только на это пенять, но все прекрасно понимают, что вина за поражение строго на мне», – сказал защитник «Народной Команды » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Тандем » переиграл «Народную Команду», отыгравшись с 0:1 за три минуты до конца матча в полуфинале Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

Напомним, Вагабонд был арендован «Народной Командой» у 2Drots.