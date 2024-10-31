Бруней отправляет второй состав в Россию. Причина – отпуск!

Взяли пример с Пакистана.

У сборной России на 15 ноября запланирован товарищеский матч с Брунеем. За пару недель до него брунейская федерация сообщила: в Россию приедет вторая команда.

Где-то мы такое уже слышали.

Основа Брунея не приедет – отпуск!

Полностью цитата в интервью «Спорт-Экспрессу» звучит так:

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске . У них для этого есть лишь единственный период – три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.

Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов.

В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС».

Реакция РФС: «Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея». И цитата для «РБ Спорт»: «Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной ».

В октябре такая же история была вокруг матча против сборной Пакистана. «Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов», – сообщили в пакистанской федерации футбола. «Это не нормальный соперник, – реагировал Валерий Карпин для «Матч ТВ». – Это мое мнение, смысл играть не со сборной? Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет». В итоге матч с Пакистаном не состоялся.

Глава РФС Александр Дюков объяснял «Матч ТВ», почему сборная ищет любых соперников из ФИФА: «В данный момент игры с официальными сборными для нас в приоритете. Приняли такое решение, исходя из обсуждения с тренерским штабом сборной. В этих играх мы набираем очки в зачет рейтинга ФИФА. В будущем гипотетически можем вернуться к обсуждению возможности проведения матча [с командой Медиалиги]».

Чемпионат Брунея сменил систему. Прошлый сезон остановили из-за проблем с бюджетом

Брунейский чемпионат называется Суперлигой, ее основали в 2012-м. Текущий сезон проходит по системе «осень-весна». Прошло пять туров, лидирует команда «Касука» с пятью победами и общей разницей мячей 29:1. Правда, официальный сайт турнира выдает другую таблицу, но сам он вообще не обновлялся в 2024 году.

Шестой тур запланирован на 8-10 ноября, согласно разным сайтам. Дальнейшего расписания пока нет. Хотя на Soccerway у той же «Касуки» можно найти матчи в конце ноября, в декабре и сразу три в январе.

Чтобы окончательно закрепить уровень развития футбола в Брунее: прошлый чемпионат закончился досрочно, 15 сентября 2023-го объявили о завершении лиги из-за проблем с бюджетом. При этом сезон проходил по системе «весна-осень» – начался в марте и закончился в ноябре. Все 16 матчей выиграла «Касука» с разницей 88:7.

Бруней – 183-я команда рейтинга, букмекеры ждут поражения от России в 9-10 голов

Просто несколько фактов:

● Бруней начинал в 1992 году со 140-го места в рейтинге ФИФА. Сейчас это 183-я команда мира. Графика в помощь:

● Бруней точно не сыграет на ЧМ-2026. Вылетел в первом раунде квалификации, сыграв хуже всех – дважды по 0:6 от Индонезии. 12 за два матча на первой стадии никто не получал, максимум – семь.

● В квалификации к Кубку Азии-2027 пока продолжает борьбу – выбил в плей-офф Макао и сыграет в группе. Это уже лучше, чем в прошлый раз – тогда просто выбыли от Монголии в первом же раунде.

● Общая стоимость состава сборной Брунея на Transfermarkt едва залезает за миллион евро.

● Коэффициентов на исход матча Россия – Бруней у букмекеров до сих пор нет. Интересно, что при открытии линий фора на Россию -7.5 шла за солидные 4.50. Сейчас же есть -9.5 и уже за 1.70. Была ли это реакция на новость о втором составе?

Бруней – худший соперник в истории сборной России. Коэффициента на победу просто нет

Фото: instagram.com/brusportsnews ; РИА Новости /Виталий Тимкив