Полуфиналы Кубка Лиги МФЛ могут пройти в Воронеже 4 ноября
Николай Осипов сообщил, где могут пройти полуфиналы Winline Кубка Лиги.
Одним из вариантов локации для проведения матчей 1/2 финала является Воронеж, сообщил президент Медиалиги Николай Осипов. Возможная дата – 4 ноября.
Если провести матчи в Воронеже не получится, полуфиналы пройдут на большом «Москвиче» 2 ноября.
Финал Кубка Лиги пройдет на «Газпром Арене» 9 ноября.
Изначально лига планировала провести финал четырех (два полуфинала и финал) в Баку, но от этой идеи пришлось отказаться.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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