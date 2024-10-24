Полуфиналы Кубка Лиги МФЛ могут пройти в Воронеже 4 ноября

Николай Осипов сообщил, где могут пройти полуфиналы Winline Кубка Лиги.

Одним из вариантов локации для проведения матчей 1/2 финала является Воронеж, сообщил президент Медиалиги Николай Осипов. Возможная дата – 4 ноября.

Если провести матчи в Воронеже не получится, полуфиналы пройдут на большом «Москвиче» 2 ноября.

Финал Кубка Лиги пройдет на «Газпром Арене» 9 ноября.

Изначально лига планировала провести финал четырех (два полуфинала и финал) в Баку, но от этой идеи пришлось отказаться .