53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
Геннадий Тумилович впервые сыграл в WInline Кубке Медиалиги.
53-летний экс-голкипер брестского, минского и московского «Динамо» и сборной Беларуси сыграл за «Чисто Питер».
Он появился на замену в матче 8-го тура Кубка Медиалиги против белорусского клуба DMedia (2:0) за две минуты до конца чистого времени.
DMedia не нанес ни одного удара по воротам Тумиловича.
Фото: Winline Media Football League
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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