53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»

Геннадий Тумилович впервые сыграл в WInline Кубке Медиалиги.

53-летний экс-голкипер брестского, минского и московского «Динамо» и сборной Беларуси сыграл за «Чисто Питер ».

Он появился на замену в матче 8-го тура Кубка Медиалиги против белорусского клуба DMedia (2:0) за две минуты до конца чистого времени.

DMedia не нанес ни одного удара по воротам Тумиловича .

Фото: Winline Media Football League