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Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»

Артему Фидлеру хватило бы 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

«Если поставить задачу прожить на 30 тысяч в месяц – проживу, но будет ли это с комфортом или нет – другой вопрос. Я скажу, что никакого комфорта не будет. У каждого человека свое мнение. Ему, может, хватает, а мне бы не хватило. Я бы точно не прожил», – сказал экс-футболист «Урала», а ныне игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат» Артем Фидлер.

Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого» 

Чернов из «Спартака» тратит 600-700 тысяч в месяц: «Жена – самая дорогая, детям оплатить школу, няню. Бензин по 80 рублей стоит, на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Советский спорт»
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