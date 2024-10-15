Президент Winline МФЛ Николай Осипов рассказал, когда был риск закрытия проекта.

– Была ли Медиалига за эти два с половиной года близка к закрытию?

– Мы впервые сыграли на стадионе «Спартака» матч «Амкал » – ФК «10» , ожидали огромное количество людей на стадионе, ведь в первые дни продали около 8 тысяч билетов. 21 сентября объявили о мобилизации, и тогда было страшновато: многие безвозвратно уехали, интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Тогда такие мысли о закрытии проекта приходили в голову: «Возможно, что-то будет не так». Мы этот момент прошли и сейчас делаем МФЛ из сезона в сезон все лучше.

– Не кажется ли вам, что отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА сподвигло к продвижению Медиалиги в стране?

– Эта история точно совпала: нашему продукту придалось больше внимания, чем изначально могло быть, но напрямую я бы это не связывал, ведь мы все не перестали смотреть ЛЧ и чемпионат Европы. Да, наши клубы там не участвуют, но РФС быстро выкрутился из этой ситуации, сделав новый формат Кубка России, который отчасти заменил в России еврокубки.

Все следят с огромным интересом за Кубком и за участием клубов Медиалиги в этом турнире. Матчи медиакоманд в Кубке России лучше смотрят, чем игру «Лудогорец» – «Фенербахче» в Лиге Европы, например, – рассказал президент Медиалиги .

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают

«Первый сезон – убыточный. Тайно закладывал машину и возвращался к жене с ребенком». Неизвестные детали о запуске Медиалиги