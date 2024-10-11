«Надеюсь, он станет первым, кто из Медиалиги попал в РПЛ». Спортдир Fight Nights о просмотре Лысова в «Динамо» Махачкала

Дмитрий Шишков рассказал о просмотре Егора Лысова в «Динамо» Махачкала.

Лысов – крайний защитник медиафутбольного клуба Fight Nights, выступающего в Winline Медиалиге . В пятом сезоне МФЛ Лысов сыграл в 13 матчах и отдал один голевой пас, а Fight Nights выиграли бронзовые медали. После сезона Лысова пригласил на просмотр «Динамо » Махачкала.

– Егор вернулся с просмотра. Какие итоги?

– Нет никаких итогов. Пока он тут. Его ждали в «Динамо» Махачкале перед нашим матчем с «Тандемом ». Мы сказали, что он не может, так как ключевой игрок для нас.

Мы привезли его спустя время, уже после окончания сезона. А в тот момент «Динамо» уже начало летать в Москву, Краснодар. Дубль во Владикавказ к «Алании ». Где-то не смогли отказать Камилу [Гаджиев] и сказать, что уже не вовремя.

Команда его посмотрела. Сказали, что хороший малый, но он должен обрасти мясом.

Мы договорились, что в зимнюю паузу повезем его снова на просмотр в махачкалинское «Динамо». Возможно, поедет с ними на сборы. Его уже смогут нормально посмотреть без всяких моментов с перелетами. Надеюсь, Егор станет первым, кто из Медиалиги попал в РПЛ .

Его смотрел и тренер из дубля, и он ему понравился. Он провел общую тренировку с первой командой. Но большие тренировки они не проводят, больше отрабатывают тактику, стандарты. Поэтому его было сложно интегрировать в тренировочный процесс.

Поедем зимой. Я думаю, его там уже нормально посмотрят на протяжении нескольких недель или месяца. Надеюсь, что он понравится и останется в Махачкале. И будет представлять не только Fight Nights, но и всю Медиалигу, – рассказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.