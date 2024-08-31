«В шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но не всегда хороший состав равно результат». Шишков о конкуренции

Дмитрий Шишков рассказал, как конкурировать в Медиалиге, не имея большой бюджет

– Насколько тяжело конкурировать с грандами медиафутбола по составу, имея ограниченный бюджет?

– Конечно, я в шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но одно дело конкурировать по составу, а другое – по результатам.

Не всегда хороший состав равно результат. Вот в чем проблема.

Никто по составу не был нас лучше и в том сезоне. У нас собираются хорошие парни, которые голодные. Сейчас ничего не изменилось.

Я нашел еще людей, усилились. Как видишь, можем конкурировать даже с такими зарплатными ведомости, как у нас, – сказал спортивный директор Fight Nights .