«В шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но не всегда хороший состав равно результат». Шишков о конкуренции
Дмитрий Шишков рассказал, как конкурировать в Медиалиге, не имея большой бюджет
– Насколько тяжело конкурировать с грандами медиафутбола по составу, имея ограниченный бюджет?
– Конечно, я в шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но одно дело конкурировать по составу, а другое – по результатам.
Не всегда хороший состав равно результат. Вот в чем проблема.
Никто по составу не был нас лучше и в том сезоне. У нас собираются хорошие парни, которые голодные. Сейчас ничего не изменилось.
Я нашел еще людей, усилились. Как видишь, можем конкурировать даже с такими зарплатными ведомости, как у нас, – сказал спортивный директор Fight Nights.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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