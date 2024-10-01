«Когда я работал в РПЛ, меня не узнавало столько людей как сейчас». Панов об узнаваемости после попадания в «Амкал»

Виталий Панов не ожидал такой популярности после попадания в «Амкал».

Виталий Панов : «Для меня Медиалига – это новая история. Но я рад, что оказался здесь. Здесь круто.

Когда я работал ассистентом главного тренера в Премьер-лиге и главным тренером Первой лиги, меня не узнавало столько людей как сейчас. Для меня это удивительно. Что происходит?

Я приехал к родителя. Ко мне на улице подходят люди и говорят: «Так классно, что вы возглавили «Амкал ». Я работал в Премьер-лиге, Первой лиге, Второй – это что-то местечковое. Тебя там знает узкий круг людей».

Дмитрий Смирнов : «Дмитрий Кузнецов тоже удивляется – он то играл в Испании, в сборной, но говорит, что его все узнают как тренера 2Drots».

Виталий Панов возглавил «Амкал» в июле.

Под его руководством куб дошел до 4-го раунда Фонбет Кубка России, где с минимальным счетом проиграл «Алании» (0:1).

Сейчас «Амкал» занимает 1-е место Winline Кубка Лиги.