«Когда я работал в РПЛ, меня не узнавало столько людей как сейчас». Панов об узнаваемости после попадания в «Амкал»
Виталий Панов: «Для меня Медиалига – это новая история. Но я рад, что оказался здесь. Здесь круто.
Когда я работал ассистентом главного тренера в Премьер-лиге и главным тренером Первой лиги, меня не узнавало столько людей как сейчас. Для меня это удивительно. Что происходит?
Я приехал к родителя. Ко мне на улице подходят люди и говорят: «Так классно, что вы возглавили «Амкал». Я работал в Премьер-лиге, Первой лиге, Второй – это что-то местечковое. Тебя там знает узкий круг людей».
Дмитрий Смирнов: «Дмитрий Кузнецов тоже удивляется – он то играл в Испании, в сборной, но говорит, что его все узнают как тренера 2Drots».
Виталий Панов возглавил «Амкал» в июле.
Под его руководством куб дошел до 4-го раунда Фонбет Кубка России, где с минимальным счетом проиграл «Алании» (0:1).
Сейчас «Амкал» занимает 1-е место Winline Кубка Лиги.
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