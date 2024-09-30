«Амкал» признан лучшей командой 5-го тура Кубка Лиги. Клуб Германа получит 300 тысяч рублей
«Амкал» признан лучшей командой тура Winline Кубка Медиалиги.
В 5-м туре команда Германа Эль Класико обыграла Lit Energy (2:0) благодаря голам Пичи и Дмитрия Ефремова.
Партнер МФЛ «Альфа-Банк» с этого тура продолжил вручать денежный приз в размере 300 тысяч рублей лучшей команде.
Решение было принято в эфире Any Given Monday. «Амкал» победил в голосовании участников шоу – за него проголосовали Иван Карпов, Богдан Дачник, Фил Воронин и Виталий Панов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу Any Given Monday
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