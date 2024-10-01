«Мура давал интервью. Мы не собираемся платить штраф. Поздравляю «Десятку» с победой, «РМ» – технарь». Текила о «списке ссыкунов» Осипова

Президент «Родины Медиа» Текила опроверг обвинения Николая Осипова .

«Кто определил, что мы всей командой отказались давать флеш-интервью? Я ни разу не отказывал за все сезоны в интервью и в этот раз не отказал бы. Может, корреспондент со сьемочной группой домой хотели и так сказали, потому что мы закончили в 23:30?

Мура давал флеш-интервью в матче «РМ» – FN! Несостыковочка, Коля !

Мы никогда не отказывались и не будем отказываться от интервью вне зависимости от результата!

Платить штраф мы тоже не собираемся, за то, чего мы не нарушали!

Вангую, поздравляю «Десятку » с победой 3:0, «РМ» – технарь! Берите в фэнтези Кутуза , у него хет-трик!» – заявил президент «РМ».

Ранее президент МФЛ Николай Осипов включил «РМ» и Муру в частности в «список ссыкунов», так как команда полным составом отказалась давать интервью.

Данный пункт является нарушением регламента лиги и предполагает штраф в размере 50 тысяч рублей. Если штраф не будет оплачен, то игрока не допустят до следующего матча.

В следующем туре Winline Кубка Лиги «Родина Медиа » играет с ФК «10».