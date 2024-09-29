4 миллиона рублей заработали медиаклубы в Кубке России

4 миллиона рублей заработали медиаклубы в этом сезоне Фонбет Кубка России.

Размер призовых прописан в регламенте Кубка России. Участникам Пути регионов полагается бонус за победу на каждой стадии.

В первом раунде – 600 тысяч рублей, во втором – 700 тысяч, в третьем – 1,5 млн, в четвертом – 2 млн.

2Drots и «БроукБойз » преодолели только первый раунд, за что получили по 600 тысяч рублей.

«Амкал » дошел четвертого раунда и заработал 2,8 миллиона рублей.

4 млн заработали медиаклубы в Кубке России. Это рекорд