4 миллиона рублей заработали медиаклубы в Кубке России
4 миллиона рублей заработали медиаклубы в этом сезоне Фонбет Кубка России.
Размер призовых прописан в регламенте Кубка России. Участникам Пути регионов полагается бонус за победу на каждой стадии.
В первом раунде – 600 тысяч рублей, во втором – 700 тысяч, в третьем – 1,5 млн, в четвертом – 2 млн.
2Drots и «БроукБойз» преодолели только первый раунд, за что получили по 600 тысяч рублей.
«Амкал» дошел четвертого раунда и заработал 2,8 миллиона рублей.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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