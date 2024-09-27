«Заработали минус 700 тысяч рублей. Гуляем!» Сибскана о тратах «Амкала» на Кубок России

Сибскана рассказал, что «Амкал» потратил 3,5 миллиона рублей на Кубок России .

«Спасибо Фонбет Кубку России за возможность заработать. Обещают выплатить 2,8 миллиона рублей. Кайф!

Из 4 игр 2 были выездными, а значит, мы не так много потратили на организацию: всего 3,5 миллиона. Получается, заработали -700 000 рублей. Гуляем!» – написал капитан «Амкала».

«Амкал » заработал 2,8 миллиона рублей за участие в Кубке России

Вчера «Амкал» проиграл «Алании» (0:1) и вылетел из Кубка России в 4-м раунде.