«Заработали минус 700 тысяч рублей. Гуляем!» Сибскана о тратах «Амкала» на Кубок России
Сибскана рассказал, что «Амкал» потратил 3,5 миллиона рублей на Кубок России .
«Спасибо Фонбет Кубку России за возможность заработать. Обещают выплатить 2,8 миллиона рублей. Кайф!
Из 4 игр 2 были выездными, а значит, мы не так много потратили на организацию: всего 3,5 миллиона. Получается, заработали -700 000 рублей. Гуляем!» – написал капитан «Амкала».
«Амкал» заработал 2,8 миллиона рублей за участие в Кубке России
Вчера «Амкал» проиграл «Алании» (0:1) и вылетел из Кубка России в 4-м раунде.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сибсканы
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