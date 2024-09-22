«Секрет прост: тренируйте, отрабатывайте, и будет успех. Мы уделяем этому время на каждой тренировке». Сычев о шести выигранных сериях буллиталити

Дмитрий Сычев рассказал секрет побед в сериях буллиталити.

– Шестая выигранная серия буллиталити. В чем секрет?

– Мы уже шестую выиграли? Офигеть. Секрет прост: тренируйте, отрабатывайте, и будет успех.

Всегда говорят, если упорно тренируешься, то потом это все переваливается на игры. Мы не только перед играми их отрабатываем, но и уделяем этому время на каждой тренировке. Ну и как видно, если мы выиграли уже шестую серию, то это круто.

Я не придаю особо значения. Если не выиграем, значит, не наш день. Отношусь к этому максимально просто.

Первые два сезона я не отбивал пенальти, проигрывали серии. Я сталкивался с давлением, хейтом. Всегда, когда выигрываем, приятно приносить очки команде, но это не только моя заслуга, а всех нас.

– Как тебе решение арбитра с отменой гола?

– Я не лезу в такие моменты. У нас есть тренерский штаб, президенты, игроки, кто любит повкидывать. Ну, не зачитали – не страшно. Наша задача – забивать как можно больше голов. В этом матче забили два. Ни один не засчитали. Значит, нужно забивать четыре.

Я считаю, что уровень нашей команды позволяет, чтобы выигрывать в основное время.

– Какие у тебя эмоции перед серией буллиталити?

– Каждый раз опустошение. Неоднократно подмечал, что для меня чистое время очень сложно. Эмоционально, после игры ты остаешься без сил. Понимаешь, что не хочется выходить, прыгать, отбивать. Каждый раз думаю, пусть лучше будет пенальти, а не буллит. При пенальти ты просто прыгнул: отбил или нет. Приходится собираться и отбивать буллиты, – рассказал голкипер 2Drots в интервью корреспонденту Спорта’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots переиграли Fight Nights в серии буллиталити (0:0, 4:3 Б). 2D не засчитали два гола в основное время. Один из них, по мнению команды, был отменен ошибочно.

Команда Сычева выиграла 6 из 7 послематчевых серий буллиталити.