Хавбек «Эгриси» Григорьев пропустил матч с «СиндЕкатом» из-за проблем с УМО. Он пройдет дополнительное обследовние

У Евгения Григорьева обнаружили проблемы при прохождении УМО.

Из-за этого он пропустил матч 4-го тура Кубка Надежд им. Отара Кушанашвили против «СиндЕката» (1:1, 4:3 Б).

«Проходили УМО, есть небольшой косяк. Команда поддержала. Я пропустил тренировочную неделю, буду дообследоваться. Надеюсь, вернусь на поле.

Наш врач Диана держит вопрос под контролем, поэтому переживать нет смысла. Она контролирует анализы и всякие показатели.

В течение месяца будет все понятно. Надеюсь сыграть в финале Кубка Надежд», – рассказал Григорьев в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.