Хавбек «Эгриси» Григорьев пропустил матч с «СиндЕкатом» из-за проблем с УМО. Он пройдет дополнительное обследовние
У Евгения Григорьева обнаружили проблемы при прохождении УМО.
Из-за этого он пропустил матч 4-го тура Кубка Надежд им. Отара Кушанашвили против «СиндЕката» (1:1, 4:3 Б).
«Проходили УМО, есть небольшой косяк. Команда поддержала. Я пропустил тренировочную неделю, буду дообследоваться. Надеюсь, вернусь на поле.
Наш врач Диана держит вопрос под контролем, поэтому переживать нет смысла. Она контролирует анализы и всякие показатели.
В течение месяца будет все понятно. Надеюсь сыграть в финале Кубка Надежд», – рассказал Григорьев в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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