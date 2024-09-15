«За 14 дней было 4 игры. Конечно, ребята немного подугасли». Кутуз об эмоциональном состоянии игроков ФК «10»

Кутуз высказался после матча против Lit Energy.

– После «Краснодара» Азамат думал, что у команды будет эмоциональный всплеск, а увидел опустошение.

– Были сложные 2 недели – за 14 дней 4 игры. Это непросто. И, конечно, ребята немного подугасли. В первом тайме вышли без эмоций, никто не рвался.

В принципе ожидали от Lit Energy серьезной конкуренции – команда максимально боевая, хорошая. Дала нам понять, что будет нелегко.

Во втором тайме чуть-чуть включились. Создали один моментик, забили. Игра была дракой в хорошем смысле этого слова. Без моментов, не голевая, наверное, не самая зрелищная для зрителей. Но так бывает в футболе, – рассказал форвард ФК «10» корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В 3-м туре Winline Кубка Лиги ФК «10» одержала победу над Lit Energy (1:0).