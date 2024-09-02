Яковлев о переходе в медиафутбол: «Мне всегда хотелось бороться за какие-то титулы. Медиалига – очень серьезное соревнование, стать чемпионом непросто»

Павел Яковлев рассказал, почему решил продолжить карьеру в медийном футболе

«Я следил за Медиалигой. У меня многие друзья там играли. Я вернулся из Казахстана, поиграл там три года, а у меня особых вариантов не было.

Мне всегда хотелось бороться за какие-то титулы, а не быть в команде-аутсайдере. Один из моих родственников, также играющих в команде, позвал меня. Сказал, что там круто, весело.

Я в итоге начал тренироваться в команде. Мне предложили условия, я даже не думал и согласился. На самом деле Медиалига – очень серьезное соревнование, в котором участвует большое количество команд. Стать чемпионом непросто», – сказал бывший игрок «Спартака », выступающий сейчас за «БроукБойз ».