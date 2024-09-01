У 2Drots 6 побед над «Амкалом» в 7 последних матчах. Сегодня обыграли в Winline Кубке Медиалиги

2Drots одержали очередную победу над «Амкалом»

Сегодня «самураи» обыграли «Амкал» в 1-м туре Winline Кубка Медиалиги (1:0) благодаря голу Тереха.

В семи последних матчах во всех турнирах с 2022 года у «дротов» шесть побед над принципиальным соперником.

На этом отрезке у «Амкала » лишь одна победа – в 1/4 финала минувшего сезона МФЛ. Тем не менее, выиграв в основное время, «Амкал» уступил в серии буллиталити и вылетел.

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов