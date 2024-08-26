«Батраков раскрылся на позиции Глушенкова, Воробьев удачно действует на острие. У команды есть характер». Идову об игре «Локомотива»

Брайн Идову прокомментировал игру «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Рад за команду, потому что после ухода , и потери лучшего ассистента чемпионата и главной сейчас звезды чемпионата казалось, что сезон будет очень тяжелым. Но Батраков раскрылся на позиции Глушенкова, удачно действует на острие.

При всех потерях команда несется, команда выигрывает и, главное, команда играет вариативно. Даже при поражении от «Динамо» 1:3 там «Локомотив» должен был выигрывать 3:1. А с ЦСКА получилось наоборот. Перетерпели и на характере смогли вытянуть игру. Я увидел вариативность.

Команда может и от обороны сыграть. У команды присутствует характер, несмотря на то, что ребята молодые. Плюс скамейка глубокая, она усилила игру с », – сказал экс-защитник «Локомотива» и защитник ФК «10».

«Локомотив» благодаря победе над «Ростовом» вышел на первое место в таблице Мир РПЛ после 6-го тура.