«Батраков раскрылся на позиции Глушенкова, Воробьев удачно действует на острие. У команды есть характер». Идову об игре «Локомотива»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Брайн Идову Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Дмитрий Воробьев Максим Глушенков Winline Медиалига ФК 10 Алексей Батраков Медиафутбол

Брайн Идову прокомментировал игру «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Рад за команду, потому что после ухода Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и потери лучшего ассистента чемпионата и главной сейчас звезды чемпионата Максима Глушенкова казалось, что сезон будет очень тяжелым. Но Батраков раскрылся на позиции Глушенкова, Воробьев удачно действует на острие.

При всех потерях команда несется, команда выигрывает и, главное, команда играет вариативно. Даже при поражении от «Динамо» 1:3 там «Локомотив» должен был выигрывать 3:1. А с ЦСКА получилось наоборот. Перетерпели и на характере смогли вытянуть игру. Я увидел вариативность.

Команда может и от обороны сыграть. У команды присутствует характер, несмотря на то, что ребята молодые. Плюс скамейка глубокая, она усилила игру с ЦСКА», – сказал экс-защитник «Локомотива» и защитник ФК «10».

«Локомотив» благодаря победе над «Ростовом» вышел на первое место в таблице Мир РПЛ после 6-го тура.

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4 комментария
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На душе один мотив-это наш Локомотив!!!
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ну сейчас видно разницу нынешнего Локо и прошлого сезона: никто пешком не ходит, все бегают, работают.
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Молодцы Железнодорожники. Молодые, голодные. Один минус,нестабильные,зато с командой не скучно.
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Ответ С бодуна
На душе один мотив-это наш Локомотив!!!
А в голове один мотив...
+3
-3
0
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