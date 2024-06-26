Мазур: «В Екатеринбург не еду. Возможно, буду готов ко второму матчу с Fight Nights»

Мазур не полетит с «БроукБойз» на выезд в Екатеринбург.

«В Екатеринбург не еду. Возможно, буду готов ко второму матчу», – заявил форвард «Броуков» на стриме.

Ранее Мазур травмировал мениск во время группового этапа пятого сезона Winline Медиалиги.

«БроукБойз» вышли в полуфинал МФЛ-5, где встретятся с Fight Nights в двухматчевом противостоянии. Первый матч пройдет в Екатеринбурге на «Екатерибург-Арене» 29 июня. Начало матча – 19:00 (мск).