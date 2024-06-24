Игроки DMedia Арко и Воробьев присоединятся к «Титану» после окончания МФЛ-5 (BF Media)

Теги Арсений Концедайлов Иван Воробьев Winline Медиалига возможные трансферы ЛФК «Титан» FC DMedia Медиафутбол

Арсений Концедайлов и Иван Воробьев станут игроками «Титана».

Об этом сообщает белорусский телеграм-канал BF Media.

Трансфер произойдет после окончания пятого сезона Winline Медиалиги, за футболистов предложили большую сумму денег.

Ранее Воробьев уже сообщал об интересе к нему со стороны «Титана». Также он рассказывал о «Родины Медиа» и «Броуков».

Арко в МФЛ-5 забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи, Воробьев – 4 гола и 4 голевые передачи.

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