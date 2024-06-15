Герман Эль Класико об ответном матче с 2Drots: «У нас задача не поменялась, как надо было забить, чтобы выиграть, так и осталось»
Герман Эль Класико высказался о двухматчевом противостоянии с 2Drots.
– Какие первые эмоции после матча?
– Злость. Обидно, но игра не проиграна еще. Это двухматчевое противостояние. Мы играли номинально на выезде, здесь хозяева были «дроты». Окей, теперь сыграем на нашем поле. Нам больше нравится в Нижнем Новгороде.
– Не кажется, что команда, возможно, менее мотивирована из-за ответного матча?
– Не сказал бы. Нельзя в таких матчах быть менее мотивированым. Но в любом случае какие-то ошибки можно исправить во второй игре. Туда уже будут все подходить в равных условиях.
– Кто-то говорил, что это один из самых важных матчей…
– Я думаю, что важный с точки зрения прохода дальше. Очень важный. Вряд ли можно выделить один матч из двух. У нас задача не поменялась, как надо было забить в Нижнем Новгороде, чтобы выиграть, так и сейчас тоже самое. На чужом поле в один мяч проиграть – это норм. Тоже самое, что мы могли по буллитальти проиграть.
– Сегодня «Амкал» прервал безголевую серию в матчах с 2D. Почему столько времени не могли забить?
– Наконец-то. Последние два матча получалось так, что мы играли очень неплохо, но были проблемы с реализацией, а в конце матчей пропускали голы от Слона, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Напомним, в первом матче 2Drots обыграли «Амкал» (2:1). Ответный матч пройдет 22 июня в Нижнем Новгороде.