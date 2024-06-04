Блатов, Маврин, Гриня – в символической сборной 7-го тура Winline Медиалиги
Василий Маврин второй раз попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.
Символическая сборная 7-го тура МФЛ
Вратарь: Иван Зириков («Тандем»);
Защитники: Иван Яненко («Эгриси»), Гриня («БроукБойз»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Арсений Левшук («Амкал»);
Полузащитники: Газдан (2Drots), Евгений Маричев («Амкал»), Василий Маврин («Амкал»), Артем Шкода («Народная Команда»);
Нападающие: Зорро («Эгриси»), Виктор Блатов («Тандем»).
Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.