Блатов, Маврин, Гриня – в символической сборной 7-го тура Winline Медиалиги

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Василий Маврин второй раз попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 7-го тура МФЛ

Вратарь: Иван Зириков («Тандем»);

Защитники: Иван Яненко («Эгриси»), Гриня («БроукБойз»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Арсений Левшук («Амкал»);

Полузащитники: Газдан (2Drots), Евгений Маричев («Амкал»), Василий Маврин («Амкал»), Артем Шкода («Народная Команда»);

Нападающие: Зорро («Эгриси»), Виктор Блатов («Тандем»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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