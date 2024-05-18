СКА и «Народная Команда» сыграют в Ростове-на-Дону на «Олимпе-2». Это стадион команд «Ростова»

Николай Осипов сообщил, что матч СКА – «Народная Команда» состоится в Ростове.

Игра 7-го тура Winline Медиалиги СКА – « » пройдет 1 июня в Ростове-на-Дону на стадионе « ». Начало – в 15:00 по московскому времени.

«Олимп-2» до 2018 года был домашним стадионом ФК «Ростов». Сейчас желто-синие выступают на «Ростов-Арене».

На «Олимпе» в последние годы проводят матчи молодежная и женская команды «Ростова», а с этого года на нем играет «Ростов-2».