СКА и «Народная Команда» сыграют в Ростове-на-Дону на «Олимпе-2». Это стадион команд «Ростова»
Николай Осипов сообщил, что матч СКА – «Народная Команда» состоится в Ростове.
Игра 7-го тура Winline Медиалиги СКА – «Народная» пройдет 1 июня в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Начало – в 15:00 по московскому времени.
«Олимп-2» до 2018 года был домашним стадионом ФК «Ростов». Сейчас желто-синие выступают на «Ростов-Арене».
На «Олимпе» в последние годы проводят матчи молодежная и женская команды «Ростова», а с этого года на нем играет «Ростов-2».