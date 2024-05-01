Кучер: «Кузнецов предложил мне обменять Крапа на кофе. Но я сказал, что это уже пройденный этап истории «Народной Команды»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Сергей Кучер Медиафутбол

Кучер рассказал, что Дмитрий Кузнецов предложил ему обменять Крапа на кофе.

«Утро, пятница. Приезжаем в аэропорт. С нами приезжают 2Drots. Мы – красивые, в новой парадной форме. 2D – на своей волне, какие-то огромные куртки, кроссовки. Рэперы какие-то.

Постояли, пообщались, пошутили. Приехал Крап. Было предложение в шутливой форме от Кузнецова. Он сказал: «Кучер, давай ты мне в лобби поставишь кофе, а я тебе Крапа отдам».

Поржали вместе. Я поблагодарил его, но сказал, что это уже пройденная глава в нашей истории», – заявил руководитель «Народной Команды».

Крап был арендован «Народной Командой» у 2Drots на время четвертого сезона Winline Медиалиги.

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