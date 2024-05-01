Кучер: «Кузнецов предложил мне обменять Крапа на кофе. Но я сказал, что это уже пройденный этап истории «Народной Команды»

Кучер рассказал, что Дмитрий Кузнецов предложил ему обменять Крапа на кофе.

«Утро, пятница. Приезжаем в аэропорт. С нами приезжают 2Drots. Мы – красивые, в новой парадной форме. 2D – на своей волне, какие-то огромные куртки, кроссовки. Рэперы какие-то.

Постояли, пообщались, пошутили. Приехал Крап. Было предложение в шутливой форме от Кузнецова. Он сказал: «Кучер, давай ты мне в лобби поставишь кофе, а я тебе Крапа отдам».

Поржали вместе. Я поблагодарил его, но сказал, что это уже пройденная глава в нашей истории», – заявил руководитель «Народной Команды».

Крап был арендован «Народной Командой» у 2Drots на время четвертого сезона Winline Медиалиги.