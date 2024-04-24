Крапа не отстранят из 2Drots за рекламу казино: «Президентам это не понравилось, но меня не кикнут»
Крап объяснил, почему выложил рекламу казино у себя в телеграм-канале.
Реклама появилась на канале полузащитника 2Drots вчера ночью. Сегодня днем он опубликовал кружок, в котором объяснил свой поступок.
«Видел реакцию. Это не заработок, чуваки, можете просто развлечься, закинуть монету, но не последнюю. Я проходил это, когда остаешься с нулем – это худшее», – сказал Крап.
Позже в интервью «Крысеве» хавбек 2D добавил, что «был вынужден» опубликовать рекламу из-за финансовых проблем: «Президентам это не понравилось, но меня не кикнут».