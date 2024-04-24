Крапа не отстранят из 2Drots за рекламу казино: «Президентам это не понравилось, но меня не кикнут»

Теги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Крап объяснил, почему выложил рекламу казино у себя в телеграм-канале.

Реклама появилась на канале полузащитника 2Drots вчера ночью. Сегодня днем он опубликовал кружок, в котором объяснил свой поступок.

«Видел реакцию. Это не заработок, чуваки, можете просто развлечься, закинуть монету, но не последнюю. Я проходил это, когда остаешься с нулем – это худшее», – сказал Крап.

Позже в интервью «Крысеве» хавбек 2D добавил, что «был вынужден» опубликовать рекламу из-за финансовых проблем: «Президентам это не понравилось, но меня не кикнут».

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