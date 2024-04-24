«Вася своим успехам не радовался так, как вашим победам». Сестра Уткина зашла в раздевалку «Эгриси» перед игрой с «Броуками»
Сестра Василия Уткина Анна зашла в раздевалку «Эгриси» поддержать команду.
В 1-м туре пятого сезона Winline Медиалиги «Эгриси» проиграл «БроукБойз» (0:3). Это был первый матч команды в МФЛ после смерти Уткина.
Перед игрой в раздевалку «Эгриси» зашли родственники и друзья Василия.
«Большое спасибо, что пригласили. Василий говорил мне про этот матч, приглашал. Когда вы выдали серию побед в прошлом году… Я не видела своего брата таким довольным и радостным. Он своим успехам не радовался так, как вашим победам.
Эти ваши успехи должны вдохновлять вас всю жизнь. Это был прорыв для «Эгриси» и для каждого игрока индивидуально», – сказала футболистам команды сестра Уткина Анна.
Также раздевалку «Эгриси» перед игрой посетила супруга друга Уткина, футбольного комментатора Юрия Розанова Жанна.
«Юра и Василий дружили практически всю жизнь с тех пор, как узнали друг друга. От Васи я тоже узнавала, насколько важно для него все, что происходит в команде. Его интересовала судьба каждого человека.
В феврале он попросил меня, чтобы мой внук Даня вошел в вашу команду. Наверное, это была его какая-то мечта воссоединиться со своим другом», – отметила жена Розанова.
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