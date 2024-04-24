«Вася своим успехам не радовался так, как вашим победам». Сестра Уткина зашла в раздевалку «Эгриси» перед игрой с «Броуками»

Сестра Василия Уткина Анна зашла в раздевалку «Эгриси» поддержать команду.

В 1-м туре пятого сезона «Эгриси» проиграл « » (0:3). Это был первый матч команды в МФЛ после смерти Уткина.

Перед игрой в раздевалку «Эгриси» зашли родственники и друзья .

«Большое спасибо, что пригласили. Василий говорил мне про этот матч, приглашал. Когда вы выдали серию побед в прошлом году… Я не видела своего брата таким довольным и радостным. Он своим успехам не радовался так, как вашим победам.

Эти ваши успехи должны вдохновлять вас всю жизнь. Это был прорыв для «Эгриси» и для каждого игрока индивидуально», – сказала футболистам команды сестра Уткина Анна.

Также раздевалку «Эгриси» перед игрой посетила супруга друга Уткина, футбольного комментатора Юрия Розанова Жанна.

«Юра и Василий дружили практически всю жизнь с тех пор, как узнали друг друга. От Васи я тоже узнавала, насколько важно для него все, что происходит в команде. Его интересовала судьба каждого человека.

В феврале он попросил меня, чтобы мой внук Даня вошел в вашу команду. Наверное, это была его какая-то мечта воссоединиться со своим другом», – отметила жена Розанова.

«Его образ будет с нами на всех матчах». «Эгриси» навсегда закрепили за Уткиным место на скамейке запасных