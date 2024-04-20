Владислав Мак: «Если судьи приехали тащить DMedia, то вы хоть нам скажите. Может, судья обиделся, что в казино до двух ночи сидел. Это мои проблемы?»

Владислав Мак недоволен судейством в матче «Народной Команды» и DMedia.

– Вы стартовали с поражения. Ты недоволен судейством...

– Да, я недоволен. Может быть, судья обиделся, что он в казино до двух ночи сидел. Я-то тут причем, что он проиграл там. Это мои проблемы? А может, он выиграл наоборот.

Кортава сказал, что Сухина подтвердил, что должен был быть назначен пенальти. Если судьи приехали тащить , то вы хоть нам скажите, чтобы мы были готовы.

– Кроме судейства, что еще помешало сегодня выиграть?

– Реализация. Надо реализовать свои моменты.

Каждым пацаном доволен: кто на бровке, кто на поле – каждым. Победы придут, если нас не будет судить Зобов, – рассказал босс «Народной Команды» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

« » уступила DMedia (0:1) в Минске в 1-м туре .